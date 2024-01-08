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Полицейские спасли жизнь водителю в Ровенской области (видео)

Фото: полицейские спасли жизнь водителю в Ровенской области (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Ровенской области патрульные увидели грузовик, резко сменивший движение. Полицейские побежали на помощь водителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в социальной сети Facebook.

Патрульные заметили внезапно изменивший движение грузовик. Затем DAF сбил дорожный знак, проехался по газону и остановился, врезавшись в бетонную инсталляцию. Все произошло мгновенно.

"Полицейские подбежали к водителю, увидели, что мужчина был без сознания. Быстро выключили двигатель, поставили авто на стояночный тормоз, достали водителя из автомобиля и оперативно начали проводить сердечно-легочную реанимацию", - написал на своей странице Белошицкий. 

Позже прибыли медики. Водителя поместили в машину скорой помощи, один из патрульных также уехал с ними - продолжал помогать реанимировать пострадавшего.

"Еще одна спасенная жизнь в нашей копилке", - написал Белошицкий.

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