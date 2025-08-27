Поліцейські викрили киянку, яка поширювала нацистську символіку: що їй загрожує

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка публічно поширювала нацистську символіку на просторах інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
За даними поліції, дії порушниці кваліфіковані за статтею про публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, що передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Правоохоронці з'ясували, що 23-річна киянка під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою, й ввечері того ж дня опублікувала вказану світлину у своїх соціальних мережах.
Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це нібито заради розваги. Працівники поліції вилучили прапор та телефон у якості речових доказів.
Нагадаємо, у липні поліція затримала двох іноземців, які у Печерському районі Києва демонстрували нацистську символіку, та виклали відповідне зображення у соцмережі. На фото був зображений чоловік з прапором з нацистською символікою.
Він був сфотографований у центрі Києва. Судячи з коментарів, більшість користувачів соцмереж були обурені побаченим, а дехто обіцяв звернутись до поліції. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.