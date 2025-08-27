Поліцейські викрили киянку, яка поширювала нацистську символіку: що їй загрожує

За даними поліції, дії порушниці кваліфіковані за статтею про публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, що передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Деталі справи

Правоохоронці з'ясували, що 23-річна киянка під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою, й ввечері того ж дня опублікувала вказану світлину у своїх соціальних мережах.

Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це нібито заради розваги. Працівники поліції вилучили прапор та телефон у якості речових доказів.