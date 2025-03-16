Поліцейські потрапили під повторний обстріл під час атаки РФ на Чернігів (відео)

Атака дронів РФ на Чернігів

Російські загарбники атакували Україну 90 дронами в ніч на 16 березня. Попри те, що БПЛА летіли з різних напрямків, українські військові змогли збити 47 дронів, ППО працювала у 9 регіонах.

Попри результативність її роботи, без наслідків не обійшлося. Зокрема, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові 15 березня. Частково були зруйновані два поверхи будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

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