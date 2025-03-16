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Поліцейські потрапили під повторний обстріл під час атаки РФ на Чернігів (відео)

Фото: поліцейські потрапили під повторний обстріл під час атаки РФ на Чернігів (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Гурковська

Патрульні поліцейські потрапили під повторний обстріл в Чернігова під час дронової атаки РФ. Вони перші прибули на місце удару 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Патрульні першими прибули на місце обстрілів, викликали всі екстрені служби та огородили територію", - розповів він.

За словами Білошицького, учора внаслідок атаки ударних безпілотників у двох мікрорайонах Чернігова було пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, приватні будинки та автомобілі.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу", - додав він.

Відео з бодікамер патрульних, які прибули на місце обстрілу у Чернігові 15 березня (t.me/OBiloshytskiy)

Атака дронів РФ на Чернігів

Російські загарбники атакували Україну 90 дронами в ніч на 16 березня. Попри те, що БПЛА летіли з різних напрямків, українські військові змогли збити 47 дронів, ППО працювала у 9 регіонах.

Попри результативність її роботи, без наслідків не обійшлося. Зокрема, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові 15 березня. Частково були зруйновані два поверхи будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

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ЧернігівВійна в УкраїніДрониПоліцейські