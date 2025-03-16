Поліцейські потрапили під повторний обстріл під час атаки РФ на Чернігів (відео)

Патрульні поліцейські потрапили під повторний обстріл в Чернігова під час дронової атаки РФ. Вони перші прибули на місце удару 15 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Патрульні першими прибули на місце обстрілів, викликали всі екстрені служби та огородили територію", - розповів він.
За словами Білошицького, учора внаслідок атаки ударних безпілотників у двох мікрорайонах Чернігова було пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, приватні будинки та автомобілі.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу", - додав він.
Відео з бодікамер патрульних, які прибули на місце обстрілу у Чернігові 15 березня (t.me/OBiloshytskiy)
Російські загарбники атакували Україну 90 дронами в ніч на 16 березня. Попри те, що БПЛА летіли з різних напрямків, українські військові змогли збити 47 дронів, ППО працювала у 9 регіонах.
Попри результативність її роботи, без наслідків не обійшлося. Зокрема, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові 15 березня. Частково були зруйновані два поверхи будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
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