Поліцейські потрапили під обстріл росіян у Луганській області: є постраждалі

"Мешканці Макіївки та поліцейські, що виконували доставку, потрапили під ворожий вогонь", - розповів він.

За словами голови ОВА, обстріл Макіївки реактивною артилерією загарбники здійснили зранку 11 квітня, коли місцевому населенню допомагали луганські поліцейські.

"На щастя, постраждалих серед селян немає. Поліцейські отримали першу медичну допомогу", - констатував він.

Ситуація в Луганській області

За минулу добу по Макіївці та Невському росіяни вдарили з мінометів та ствольної артилерії. У напрямку Невського спрямували 20 безпілотників.

"Авіаційних ударів завдано по Твердохлібовому та Білогорівці. На останній ворог зосередив й штурмові зусилля", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо, Макіївка - село у Сватівському районі Луганської області. Населений пункт був окупований під час російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Вже в листопаді 2022 року ЗСУ відновили контроль над Макіївкою.

Так, 5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів. А вже 13 листопада Макіївка була звільнена від окупантів.

Село Макіївка Луганської області (deepstatemap.live)