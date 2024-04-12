Полицейские попали под обстрел россиян в Луганской области: есть пострадавшие

"Жители Макеевки и выполнявшие доставку полицейские попали под вражеский огонь", - рассказал он.

По словам главы ОВА, обстрел Макеевки реактивной артиллерией захватчики устроили утром 11 апреля, когда местному населению помогали луганские полицейские.

"К счастью, пострадавших среди селян нет. Полицейские получили первую медицинскую помощь", - констатировал он.

Ситуация в Луганской области

За прошедшие сутки по Макеевке и Невскому россияне ударили из минометов и ствольной артиллерии. В направлении Невского направили 20 беспилотников.

"Авиационные удары нанесены по Твердохлебово и Белогоровке. На последней враг сосредоточил и штурмовые усилия", - отметил Лысогор.

Напомним, Макеевка - село в Сватовском районе Луганской области. Населенный пункт был оккупирован во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже в ноябре 2022 года ВСУ возобновили контроль над Макеевкой.

Так, 5 ноября стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов. А уже 13 ноября Макеевка была освобождена от оккупантов.

Село Макеевка Луганской области (deepstatemap.live)