Поліцейські показали кадри перших хвилин після удару РФ по Марганцю

Деталі атаки на Марганець

Ворожі ударні БпЛА поцілили у житлові багатоквартирні будинки в одному зі спальних районів міста близько опівночі. Внаслідок влучань виникли пожежі, а квартири та під’їзди зазнали значних руйнувань.

На оприлюдненому відео з бодікамер правоохоронців зафіксовано перші хвилини після удару - вогонь, дим, понівечені сходи, вибиті вікна, зруйновані стіни та уламки бетону.

На кадрах видно, як цивільні люди в паніці кличуть на допомогу, шукають рідних та намагаються дістатися укриттів.

Жертви та постраждалі

Внаслідок російського удару загинув хлопчик, якому було лише кілька місяців. Немовля отримало травми, несумісні з життям.

Ще 11 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Наразі поліцейські продовжують нести службу на місці пригоди, допомагають людям та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.