Полицейские показали кадры первых минут после удара РФ по Марганцу

Первые минуты после атаки дронов на жилые дома в Марганце попали на кадры полицейских бодикамер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Вражеские ударные БпЛА попали в жилые многоквартирные дома в одном из спальных районов города около полуночи. В результате попаданий возникли пожары, а квартиры и подъезды получили значительные разрушения.
На обнародованном видео с бодикамер стражей порядка зафиксированы первые минуты после удара - огонь, дым, изуродованные лестницы, выбитые окна, разрушенные стены и обломки бетона.
На кадрах видно, как гражданские люди в панике зовут на помощь, ищут родных и пытаются добраться до укрытий.
В результате российского удара погиб мальчик, которому было всего несколько месяцев. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью.
Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых двое детей - 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Полицейские продолжают нести службу на месте происшествия, помогают людям и документируют последствия очередного военного преступления РФ.
Напомним, что оккупанты регулярно наносят удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Марганца, применяя тяжелую артиллерию и ударные беспилотники.
Вражеские обстрелы приводят к значительным разрушениям и приводят к трагическим последствиям среди мирного населения.
В частности, во время одной из последних ночных атак российские БПЛА попали в многоэтажные дома города. В результате этого обстрела в Марганце погиб трехмесячный младенец, а еще 11 человек получили ранения.
Кроме прямой угрозы жизни, систематические атаки регулярно вызывают коммунальные коллапсы в городе и близлежащих общинах.
Недавно из-за масштабной аварии на водопроводе Марганец несколько суток оставался без питьевой воды, а процесс восстановления водоснабжения брали под личный контроль в Министерстве инфраструктуры.