Поліцейські під час евакуації потрапили під обстріл поблизу Торецька: є постраждалі

Правоохоронці під час евакуації родини у Донецькій області потрапили під ворожий обстріл. Внаслідок російського удару постраждала одна дівчина, правоохоронці отримали контузію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
"Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка. Снаряд розірвався позаду автомобіля. Вибух був такої сили, що осколки пробили броню в автомобілі. У цей момент в машині було 11 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з осколків зачепив 14-річну дівчинку, залишивши подряпину, інший застряг у бронежилеті співробітниці поліції.
Також за попередніми даними, поліцейські отримали контузію.
На початку квітня в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.
Мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися в Житомирську область. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська обстріляли групу поліцейських поблизу Часового Яру у Донецькій області. Пʼятеро правоохоронців отримали поранення.
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