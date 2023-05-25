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Поліцейські під час евакуації потрапили під обстріл поблизу Торецька: є постраждалі

Фото: Поліцейський на евакуації (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці під час евакуації родини у Донецькій області потрапили під ворожий обстріл. Внаслідок російського удару постраждала одна дівчина, правоохоронці отримали контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка. Снаряд розірвався позаду автомобіля. Вибух був такої сили, що осколки пробили броню в автомобілі. У цей момент в машині було 11 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з осколків зачепив 14-річну дівчинку, залишивши подряпину, інший застряг у бронежилеті співробітниці поліції.

Також за попередніми даними, поліцейські отримали контузію.

Евакуація дітей у Донецькій області

На початку квітня в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися в Житомирську область. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська обстріляли групу поліцейських поблизу Часового Яру у Донецькій області. Пʼятеро правоохоронців отримали поранення.

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