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Поліцейські евакуювали всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області

Донецька область, Вівторок 17 жовтня 2023 18:55
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Поліцейські евакуювали всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донецької області Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка.

"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

  • Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);
  • Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Никанорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

Клименко подякував поліції Донецької області за врятовані життя.

Евакуація дітей

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти України. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей в області потребують примусової евакуації.

Пізніше виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз заявив, що дві громади Донецької області планують евакуацію дітей. Обласна військова адміністрація вже підтримала це рішення.

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