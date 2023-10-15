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В двох громадах Донецької області планують евакуацію дітей

Донецька область, Неділя 15 жовтня 2023 19:04
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В двох громадах Донецької області планують евакуацію дітей Фото: дві громади Донецької області планують евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дві громади Донецької області планують евакуацію дітей. Обласна військова адміністрація вже підтримала це рішення.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг.

“На території Торецької громади знаходиться майже 240 дітей, на території Мар’їнської громади (у Єкатеринівці, Єлизаветівці) - 19”, - уточнив Мороз.

За словами Мороза, у більш безпечні місця дітей почнуть вивозити, коли відповідні документи узгодять у Мінреінтеграції.

“Міськими військовими адміністраціями вже прийняте рішення [про примусову евакуацію], яке підтримане обласною військовою адміністрацією, матеріали направлені до державної комісії, яку очолює віцепрем’єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук”, - пояснив т.в.о. очільника Донецької ОВА.

Евакуація дітей

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти України. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нагадаємо у вересні влада Херсонської області оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей в області потребують примусової евакуації.

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