ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области

Донецкая область, Вторник 17 октября 2023 18:55
UA EN RU
Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

"345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

  • Железное, Нью-Йорк и Пивничное (Бахмутский район);
  • Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

Клименко поблагодарил полицию Донецкой области за спасенные жизни.

Эвакуация детей

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Ранее в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз заявил, что две общины Донецкой области планируют эвакуацию детей. Областная военная администрация уже поддержала это решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Донецкая область полиция Война в Украине
NEWS
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока