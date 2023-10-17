Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области

Правоохранители завершили эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко .

"345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

Железное, Нью-Йорк и Пивничное (Бахмутский район);

Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

Клименко поблагодарил полицию Донецкой области за спасенные жизни.

Эвакуация детей

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Ранее в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз заявил, что две общины Донецкой области планируют эвакуацию детей. Областная военная администрация уже поддержала это решение.