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Поліцейські евакуювали дві родини з дітьми з прифронтового селища в Донецькій області (відео)

Фото: поліцейські евакуювали дві родини з дітьми з прифронтового селища в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Евакуаційна група поліції "Білий янгол" евакуювала дві родини, в яких троє дітей та поранена жінка, із селища Північне Торецької громади Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначимо, що селище знаходиться за 2 км від лінії розмежування. Там постійно тривають російські обстріли - як зі ствольної артилерії, так і з РСЗВ.

 

Дві родини звернулися до "Білих янголів" з проханням вивезти їх із Північного.

Зокрема, з селища вивезли маму з двома дітьми, трирічною Ганною та шестирічною Марією, а також поранену бабусю.

Бабуся потрапила під обстріл біля храму, коли виходила з вечірньої служби. Вона отримала поранення ноги, а знайомий, що був з нею, загинув. Через травму жінка не може ходити, їй призначили тривале лікування.

Сім'ю доставили до Краматорська. 

Поліцейські також змогли вивезти ще одну родину - батька з сином-підлітком.

Евакуація з прифронтових районів

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Донецької області. Від атак страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нагадаємо, в ОВА повідомляли, що 388 дітей в Донецькій області потребують примусової евакуації.

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