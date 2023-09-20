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Полицейские эвакуировали две семьи с детьми из прифронтового поселка в Донецкой области (видео)

Фото: полицейские эвакуировали две семьи с детьми из прифронтового поселка в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Эвакуационная группа полиции "Белый ангел" эвакуировала две семьи, в которых трое детей и ранена женщина, из поселка Северное Торецкой общины Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отметим, что поселок находится в 2 км от линии разграничения. Там постоянно идут российские обстрелы - как из ствольной артиллерии, так и из РСЗО.

 

Две семьи обратились к "Белым ангелам" с просьбой вывезти их из Северного.

В частности, из поселка вывезли маму с двумя детьми, трехлетней Анной и шестилетней Марией, а также раненую бабушку.

Бабушка попала под обстрел возле храма, выходя из вечерней службы. Она получила ранение ноги, а знакомый, который был с ней, погиб. Из-за травмы женщина не может ходить, ей назначили длительное лечение.

Семью доставили в Краматорск.

Полицейские также смогли вывезти еще одну семью - отца с сыном-подростком.

Эвакуация из прифронтовых районов

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, которые находятся в относительном тылу.

Напомним, в ОВА сообщали, что 388 детей в Донецкой области нуждаются в принудительной эвакуации.

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