На поліцейське управління в Туреччині впав безпілотник

Незвичний випадок стався просто на території одного з поліцейських відділків турецької провінції Трабзон - туди впав безпілотник невідомого походження.

Місцева влада вже підтвердила: обійшлося без жертв і поранених.

Наразі відомо небагато. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та посилили контроль на об'єкті, а слідчі намагаються з'ясувати два головні питання - звідки саме летів дрон і що стало причиною його падіння.

Поки що жодних версій офіційно не озвучували.