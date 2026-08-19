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На поліцейське управління в Туреччині впав безпілотник

05:48 19.08.2026 Ср
1 хв
Хто саме запустив дрон і звідки він летів - питання лишається відкритим
aimg Катерина Коваль

В окрузі Арсин турецької провінції Трабзон безпілотник впав прямо на територію будівлі поліцейського управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Трабзона Ахмета Метіна Генча.

Незвичний випадок стався просто на території одного з поліцейських відділків турецької провінції Трабзон - туди впав безпілотник невідомого походження.

Місцева влада вже підтвердила: обійшлося без жертв і поранених.

Наразі відомо небагато. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та посилили контроль на об'єкті, а слідчі намагаються з'ясувати два головні питання - звідки саме летів дрон і що стало причиною його падіння.

Поки що жодних версій офіційно не озвучували.

Це не перший випадок, коли на території Туреччини знаходять безпілотники невідомого походження. Ще у червні на турецькому пляжі море винесло невідомий дрон, який тривалий час перебував у воді - уламки тоді відправили на експертизу до Анкари.

А ще раніше, у лютому 2026 року, Міністерство оборони Туреччини підтвердило виявлення дрона, який, за попередніми даними, належав Росії.

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ТуреччинаДрони