На полицейское управление в Турции упал беспилотник

В округе Арсин турецкой провинции Трабзон беспилотник упал прямо на территорию здания полицейского управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Трабзон Ахмет Метин Генч.
Необычный случай произошел прямо на территории одного из полицейских отделений турецкой провинции Трабзон - туда упал беспилотник неизвестного происхождения.
Местные власти уже подтвердили: обошлось без жертв и раненых.
Пока известно немного. Правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и усилили контроль на объекте, а следователи пытаются выяснить два главных вопроса - откуда именно летел дрон и что стало причиной его падения.
Пока никаких версий официально не озвучивали.
Это не первый случай, когда на территории Турции обнаруживают беспилотники неизвестного происхождения. Еще в июне на турецком пляже море вынесло неизвестный дрон, который длительное время находился в воде - обломки тогда отправили на экспертизу в Анкару.
А еще раньше, в феврале 2026 года, Министерство обороны Турции подтвердило обнаружение дрона, который, по предварительным данным, принадлежал России.