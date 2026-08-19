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На полицейское управление в Турции упал беспилотник

05:48 19.08.2026 Ср
1 мин
Кто именно запустил дрон и откуда он летел - вопрос остается открытым
aimg Екатерина Коваль

В округе Арсин турецкой провинции Трабзон беспилотник упал прямо на территорию здания полицейского управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Трабзон Ахмет Метин Генч.

Необычный случай произошел прямо на территории одного из полицейских отделений турецкой провинции Трабзон - туда упал беспилотник неизвестного происхождения.

Местные власти уже подтвердили: обошлось без жертв и раненых.

Пока известно немного. Правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и усилили контроль на объекте, а следователи пытаются выяснить два главных вопроса - откуда именно летел дрон и что стало причиной его падения.

Пока никаких версий официально не озвучивали.

Это не первый случай, когда на территории Турции обнаруживают беспилотники неизвестного происхождения. Еще в июне на турецком пляже море вынесло неизвестный дрон, который длительное время находился в воде - обломки тогда отправили на экспертизу в Анкару.

А еще раньше, в феврале 2026 года, Министерство обороны Турции подтвердило обнаружение дрона, который, по предварительным данным, принадлежал России.

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