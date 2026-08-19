На полицейское управление в Турции упал беспилотник

Это не первый случай, когда на территории Турции обнаруживают беспилотники неизвестного происхождения. Еще в июне на турецком пляже море вынесло неизвестный дрон, который длительное время находился в воде - обломки тогда отправили на экспертизу в Анкару.

А еще раньше, в феврале 2026 года, Министерство обороны Турции подтвердило обнаружение дрона, который, по предварительным данным, принадлежал России.