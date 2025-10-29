ua en ru
Головна » Новини » У світі

Поліцейська операція в Бразилії стала найкривавішою в історії країни: понад 130 загиблих

Бразилія, Середа 29 жовтня 2025 19:24
Поліцейська операція в Бразилії стала найкривавішою в історії країни: понад 130 загиблих Фото: стрілянина у Ріо-де-Жанейро забрала життя щонайменше 132 осіб, серед яких чотири поліцейські (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Найсмертоносніша поліцейська операція проти наркокартелю в історії Бразилії забрала життя щонайменше 132 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи оприлюднили 29 жовтня таку цифру після того, як мешканці Ріо-де-Жанейро виклали на вулиці десятки трупів, зібраних протягом ночі.

Згідно з даними офісу громадського захисника міста, кількість загиблих більш ніж удвічі перевищила цифру, оприлюднену у вівторок, 28 жовтня. Тоді державні органи повідомили про щонайменше 64 загиблих, серед яких чотири поліцейські.

Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро впевнений, що загиблі під час операції були злочинцями, оскільки стрілянина здебільшого відбувалася в лісистій місцевості.

"Я не думаю, що хтось міг гуляти в лісі в день конфлікту", - сказав він журналістам.

За словами Кастро, "єдиними справжніми жертвами" були поліцейські.

Уряд штату Ріо заявив, що ця операція була найбільшою в історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho, яка контролює торгівлю наркотиками в декількох фавелах.

Нагадаємо, у вівторок, 28 жовтня, у Ріо-де-Жанейро відбулися запеклі бої між силовиками та наркокартелями. Близько 2,5 тисячі правоохоронців і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пенья поблизу міжнародного аеропорту.

Їх вважають головними опорними пунктами угруповання "Червоне командування", одного з найвпливовіших наркокартелів країни.

Під час протистояння з силовиками, бойовики відкрили вогонь, підпалювали автомобілі та зводили барикади. Місцеві ЗМІ пишуть, що уперше в історії країни наркоторговці застосували бойові FPV-дрони, які скидали вибухівку на поліцейських.

Бразилія Рио-де-Жанейро Поліцейські
