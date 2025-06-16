Політолог про зустріч Зеленського та Трампа на саміті G7: не очікую великих проривів
Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрінуться під час саміту G7, який вчора стартував у Канаді. Однак навряд чи будуть великі прориви після цих переговорів.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Очікується, що на полях G7 може бути зустріч Трампа із Зеленським. Не очікую я великих проривів. Для нас головне тут донести нашу позицію. Але тут треба знайти дуже правильну тональність і підходи правильні до розмови з Трампом. От в Римі це вдалося, коли був похорон Папи Франциска. От зараз треба те саме. І донести реальну ситуацію з війною РФ проти нас й ескалацією цієї війни, і те, що фактично Путін порушує попередні домовленості, зокрема по ударах по енергетичних об'єктах", - сказав Фесенко.
Водночас він зазначив, що не варто прямо тиснути на Трампа, зокрема в питаннях санкцій.
На думку політолога, саміт "Великої сімки" дуже важливий і з точки зору формування колективної позиції Заходу стосовно війни між Іраном і Ізраїлем.
"Тому, що ми ж бачимо, яка різниця. Трампу сподобалась пропозиція Путіна про посередництво, а Макрон критично оцінив. А як діяти? Хто буде посередником? Чи буде захід тиснути на Іран, чи будуть зараз тиснути на Ізраїль і підштовхувати обидві сторони до переговорів? Ми поки що не знаємо. Можливо, буде, а може і не буде, якась спільна позиція західних країн саме на цьому саміті. Ну і відповідно для нас теж важливо скоординувати наші переговорні позиції", - зазначив він.
Фесенко підкреслив, що переговорний процес між Україною та РФ явно зайшов в глухий кут і потрібно, щоб партнери теж визначили, що робити далі. І в першу чергу - Трамп й американська адміністрація.
"Але поки що я не бачу прямих передумов для рішучих дій з боку Трампа. От у Трампа є явне зависання. Ось не знаю, чи то з віком пов'язано, чи з протистояннями різних угрупувань в його адміністрації. До речі те, що два дні тому було день народження у Трампа, я сподіваюся, що, можливо, це позитивно вплине. Може, у нього ще гарний настрій після Дня народження. Якщо він втомився, якщо трошки роздратований, ну це гірше. От настрій Трампа це те, що зараз є політичним чинником", - додав політолог.
Зустріч Зеленського та Трампа
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрінуться під час саміту G7. Остання їх зустріч відбулась ще під час похорону Папи Франциска у квітні.
51-й саміт проходитиме з неділі по вівторок (15-17 червня) у віддаленому курортному містечку Кананаскіс західної провінції Альберта (Канада).
Детальніше про те, чого очікувати від саміту G7 - у матеріалі РБК-Україна.
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