Політолог про зустріч Зеленського та Трампа на саміті G7: не очікую великих проривів

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрінуться під час саміту G7, який вчора стартував у Канаді. Однак навряд чи будуть великі прориви після цих переговорів.

"Очікується, що на полях G7 може бути зустріч Трампа із Зеленським. Не очікую я великих проривів. Для нас головне тут донести нашу позицію. Але тут треба знайти дуже правильну тональність і підходи правильні до розмови з Трампом. От в Римі це вдалося, коли був похорон Папи Франциска. От зараз треба те саме. І донести реальну ситуацію з війною РФ проти нас й ескалацією цієї війни, і те, що фактично Путін порушує попередні домовленості, зокрема по ударах по енергетичних об'єктах", - сказав Фесенко.

Водночас він зазначив, що не варто прямо тиснути на Трампа, зокрема в питаннях санкцій.

На думку політолога, саміт "Великої сімки" дуже важливий і з точки зору формування колективної позиції Заходу стосовно війни між Іраном і Ізраїлем.

"Тому, що ми ж бачимо, яка різниця. Трампу сподобалась пропозиція Путіна про посередництво, а Макрон критично оцінив. А як діяти? Хто буде посередником? Чи буде захід тиснути на Іран, чи будуть зараз тиснути на Ізраїль і підштовхувати обидві сторони до переговорів? Ми поки що не знаємо. Можливо, буде, а може і не буде, якась спільна позиція західних країн саме на цьому саміті. Ну і відповідно для нас теж важливо скоординувати наші переговорні позиції", - зазначив він.

Фесенко підкреслив, що переговорний процес між Україною та РФ явно зайшов в глухий кут і потрібно, щоб партнери теж визначили, що робити далі. І в першу чергу - Трамп й американська адміністрація.

"Але поки що я не бачу прямих передумов для рішучих дій з боку Трампа. От у Трампа є явне зависання. Ось не знаю, чи то з віком пов'язано, чи з протистояннями різних угрупувань в його адміністрації. До речі те, що два дні тому було день народження у Трампа, я сподіваюся, що, можливо, це позитивно вплине. Може, у нього ще гарний настрій після Дня народження. Якщо він втомився, якщо трошки роздратований, ну це гірше. От настрій Трампа це те, що зараз є політичним чинником", - додав політолог.