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Политолог о встрече Зеленского и Трампа на саммите G7: не ожидаю больших прорывов

Понедельник 16 июня 2025 16:46
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Политолог о встрече Зеленского и Трампа на саммите G7: не ожидаю больших прорывов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владимир Фесенко

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретятся во время саммита G7, который вчера стартовал в Канаде. Однако вряд ли будут большие прорывы после этих переговоров.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Ожидается, что на полях G7 может быть встреча Трампа с Зеленским. Не ожидаю я больших прорывов. Для нас главное здесь донести нашу позицию. Но здесь надо найти очень правильную тональность и подходы правильные к разговору с Трампом. Вот в Риме это удалось, когда были похороны Папы Франциска. Вот сейчас надо то же самое. И донести реальную ситуацию с войной РФ против нас и эскалацией этой войны, и то, что фактически Путин нарушает предыдущие договоренности, в частности по ударам по энергетическим объектам", - сказал Фесенко.

В то же время он отметил, что не стоит прямо давить на Трампа, в частности в вопросах санкций.

По мнению политолога, саммит "Большой семерки" очень важен и с точки зрения формирования коллективной позиции Запада в отношении войны между Ираном и Израилем.

"Потому, что мы же видим, какая разница. Трампу понравилось предложение Путина о посредничестве, а Макрон критически оценил. А как действовать? Кто будет посредником? Будет ли Запад давить на Иран, или будут сейчас давить на Израиль и подталкивать обе стороны к переговорам? Мы пока не знаем. Возможно, будет, а может и не будет, какая-то общая позиция западных стран именно на этом саммите. Ну и соответственно для нас тоже важно скоординировать наши переговорные позиции", - отметил он.

Фесенко подчеркнул, что переговорный процесс между Украиной и РФ явно зашел в тупик и нужно, чтобы партнеры тоже определили, что делать дальше. И в первую очередь - Трамп и американская администрация.

"Но пока что я не вижу прямых предпосылок для решительных действий со стороны Трампа. Вот у Трампа есть явное зависание. Вот не знаю, то ли с возрастом связано, то ли с противостояниями различных группировок в его администрации. Кстати то, что два дня назад был день рождения у Трампа, я надеюсь, что, возможно, это положительно повлияет. Может, у него еще хорошее настроение после Дня рождения. Если он устал, если немножко раздражен, ну это хуже. Вот настроение Трампа это то, что сейчас является политическим фактором", - добавил политолог.

Встреча Зеленского и Трампа встреча Зеленского и Трампа

Напомним, по информации СМИ, президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретятся во время саммита G7. Последняя их встреча состоялась еще во время похорон Папы Франциска в апреле.

51-й саммит будет проходить с воскресенья по вторник (15-17 июня) в отдаленном курортном городке Кананаскис западной провинции Альберта (Канада).

Подробнее о том, чего ожидать от саммита G7 - в материале РБК-Украина.

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