Политолог спрогнозировал шансы кандидатов в президенты

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Политолог считает, что следующие президентские выборы выиграет Тимошенко

В преддверии старта официальной кампании все указывает на то, что следующие президентские выборы выиграет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко на пресс-конференции в УНИАН.

"Стабилизировалось доверие к лидеру оппозиции, и если выборы пройдут в штатном режиме, однозначно президентом становится Юля Тимошенко", - сказал политолог.

Матвиенко сослался на масштабное исследование группы "Рейтинг", во время которого социологи опросили 40 тысяч респондентов. Согласно ему, Юлия Тимошенко побеждает как в первом, так и во втором туре выборов, независимо даже от того, кто выйдет в финал гонки вместе с ней.

По словам эксперта, действующего президента Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" одолеет с почти двукратным преимуществом - 34% на 18%.

"Она предлагает шаги развития, которые позволят сократить разрыв между цивилизованным миром и Украиной", - заявил Матвиенко.

Эксперт напомнил, что Тимошенко имеет наивысшую поддержку во всех регионах страны, кроме трех восточных, а в ее победу верят 23 из 24 украинских областей.