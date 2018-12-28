Політолог спрогнозував шанси кандидатів у президенти

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Політолог вважає, що наступні президентські вибори виграє Тимошенко

У переддень старту офіційної кампанії усе вказує на те, що наступні президентські вибори виграє лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтина Матвієнка на прес-конференції в УНІАН.

"Стабілізувалася довіра до лідера опозиції, і якщо вибори відбудуться в штатному режимі, однозначно президентом стає Юля Тимошенко", - сказав політолог.

Матвієнко послався на масштабне дослідження групи "Рейтинг", під час якого соціологи опитали 40 тисяч респондентів. Згідно з ним, Юлія Тимошенко перемагає як в першому, так і в другому турі виборів, незалежно навіть від того, хто вийде до фіналу перегонів разом із нею.

За словами експерта, чинного президента Петра Порошенка лідер "Батьківщини" здолає із майже дворазовою перевагою - 34% на 18%.

"Вона пропонує кроки розвитку, які дозволять скоротити розрив між цивілізованим світом та Україною", - заявив Матвієнко.

Експерт нагадав, що Тимошенко має найвищу підтримку в усіх регіонах країни, окрім трьох східних, а в її перемогу вірять 23 із 24 українських областей.