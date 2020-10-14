Политолог рассказал, зачем Зеленскому опрос на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский вопрос на 25 октября, в день местных выборов. По мнению политолога Владимира Фесенко, мобилизация электората - это самая логичная версия желания власти провести опрос в день голосования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

Фесенко отмечает, что в таком случае как минимум два вопроса должны заинтересовать молодого избирателя, один из них может касаться легализации медицинского каннабиса.

Политолог добавил, что с точки зрения обещаний президента было бы логично также вынести на голосование вопросы, которые касаются его конституционных предложений. Среди них: сокращение количества депутатов в парламенте, возможность лишения мандата и "законодательная инициатива народа".

"Пока что я это рассматриваю как некий эксперимент. Нестандартное решение в стиле Зеленского. Таким образом они ломают логику финишного этапа избирательной кампании. Вы же видите как все смутились сейчас. В последние дни будут обсуждать вопросы этого опроса. Как перехват инициативы немного, возможно, это сработает на мобилизацию", - отметил политолог.

Также РБК-Украина писало, что на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не занимается организацией анонсированного главой государства опроса.