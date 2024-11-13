Політолог про план Трампа: ймовірність перемир’я - висока, але це не мир і не поступки

Наступний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні та РФ перемир'я. Але це не повноцінний мир і не поступки з боку України.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Ігор Рейтерович.
"Імовірність (перемир'я, - ред.) є високою насправді. Трамп хоче швидко війну завершити, але в нього є розуміння, про це писали західні видання, що в нього не вийде просто взяти і примусити Україну піти на якісь невигідні умови", - зазначив політолог.
На думку Рейтеровича, якщо Дональд Трамп хоче швидкого завершення війни, йому треба вже зараз починати перемовини з Україною. За словами політолога, процес вже запускається, щоб вийти на спільне рішення, яке потім презентують російському диктатору Володимиру Путіну.
Він також наголосив, що Росія може не погодитися на варіант перемир'я, оскільки Путін не буде готовий до завершення війни.
"Так що тут, скоріше за все, мова буде йти про вирішення, як ця війна може завершитися, які будуть гарантії для України, чи буде цей сценарій для нас, хоча б мінімально прийнятний, і чи готові ми будемо на нього піти, ну з врахуванням того, що нам пообіцяють, наприклад, там наші партнери", - сказав Рейтерович.
На думку політолога, якщо зробити підготовчі процеси ще до інавгурації Трампа, то перемир'я можна підписати швидко. Але вся підготовча робота може затягнутися на довше, ніж на 70 днів, і 20 січня у Трампа ще не буде ніякого готового рішення.
"Ніякого перемир'я з територіальними поступками не буде взагалі. Тут питання формулювання. Можливе перемир'я, за результатами якого, на жаль, частина територій України залишається тимчасово окупованими. Це буде визнано на офіційному рівні. Тому я і кажу, що ніякого миру не буде", - додав політолог.
Рейтерович зазначив, що мир підписується тоді, коли обидві сторони визнають де-факто ситуацію на землі. Не виключається, що українці погодяться на зміну військового механізму повернення території на політико-дипломатичний. У такому випадку, за словами експерта, доведеться вийти на аналог переговорного процесу "Мінська".
"Але це, дивіться, це не територіальні поступки. Україна ніколи на це не піде. Я скажу навіть більше. Жодна цивілізована країна, європейська, Сполучені Штати та інші багато цивілізованих країн ніколи цього не визнають. Тут ми можемо бути спокійні. Для нас тоді в такому випадку ключове питання буде в тому, що ми повинні отримати справжні гарантії", - сказав Рейтерович.
Він наголосив, що у питанні надання гарантій виникає проблеми. Трамп готовий запропонувати гарантії, але за рахунок європейців, а Україна хоче, щоб ці гарантії стосувалися й США.
Днями Дональд Трамп заявив, що у перший день після повернення до Білого домі він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів. До цього новообраний президент США наголошував, що хоче завершити війну в Україні.
При цьому Трамп також повідомляв, що розглядає угоду між Україною та РФ для завершення війни. Але деталі свого плану він не розкривав.
Проте західні ЗМІ публікували щонайменше дві версії так званого мирного плану Трампа. The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що згідно з планом Україна нібито пообіцяє не вступати в НАТО протягом 20 років, а США продовжать надавати зброю. Але також Україні доведеться відмовитися від 20% території.
Іншу версію опублікував The Telegraph. Видання писало, що Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200 км) буферну зону між військами України та РФ.
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