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Політолог оцінив, чи є у Гарріс шанси перемогти на дебатах з Трампом

Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Кандидат у президенти США Камала Гарріс вистоїть на дебатах з Дональдом Трампом, однак, ймовірно, карколомного успіху очікувати не варто.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.

"Я думаю (Харріс - ред.) вистоїть. Але карколомного успіху її на дебатах я, чесно сказати, не чекаю. Мені здається, завищені очікування стосовно неї й занижені очікування зараз стосовно Трампа. Це буде грати проти неї", - сказав Саакян.

За його словами, очевидно, що Трамп на перших дебатах з нинішнім президентом США Джо Байденом продемонстрував здатність тримати себе під контролем. Він не зривався на емоції більш ніж це було необхідно, та контролював ситуацію.

"Навпаки, Байден навіть інколи зривався. І їм вдалося продемонструвати Трампа таким яким його не очікували побачити й таким, яким його не могли спрогнозувати. Тобто вони здатні дивувати", - додав політолог.

На його думку, у Трампа зараз готуються "розхитати" Гарріс.

"А у Трампа зараз якраз поле маневру дуже широке. Він вже все продемонстрував. Йому і нічим дивувати з одного боку, але з іншого й ризикувати загалом нічим. А для Камали зараз ці дебати будуть походом по мінному полю. І міни там розкладають трампісти заздалегідь. Тому від того хто переможе на цих дебатах буде залежати дуже серйозна подальша траекторія виборчої компанії. А попереду ще часу є і за цей час може багато чого змінитися", - зазначив Саакян.

 

Дебати між Трампом та Гарріс

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у США відбудуться дебатами між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

Після тижневих суперечок Гарріс погодилася дотримуватися правила червневих дебатів. Коли мікрофон кожного кандидата буде вимкнено, поки говорить суперник.

Команда віце-президентки наполягала на постійно увімкнених мікрофонах, що зазвичай характерно для президентських дебатів.

Про те, як мають пройти дебати та що готують Трамп і Гарріс,- у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала Гарріс