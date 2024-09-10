Политолог оценил, есть ли у Харрис шансы победить на дебатах с Трампом

"Я думаю (Харрис - ред.) выстоит. Но головокружительного успеха ее на дебатах я, честно сказать, не жду. Мне кажется, завышенные ожидания по отношению к ней и заниженные ожидания сейчас относительно Трампа. Это будет играть против нее", - сказал Саакян.

По его словам, очевидно, что Трамп на первых дебатах с нынешним президентом США Джо Байденом продемонстрировал способность держать себя под контролем. Он не срывался на эмоции более, чем это было необходимо, и контролировал ситуацию.

"Наоборот, Байден даже иногда срывался. И им удалось продемонстрировать Трампа таким, каким его не ожидали увидеть и таким, каким его не могли спрогнозировать. То есть они способны удивлять", - добавил политолог.

По его мнению, у Трампа сейчас готовятся "расшатать" Харрис.

"А у Трампа сейчас как раз поле маневра очень широкое. Он уже все продемонстрировал. Ему и нечем удивлять с одной стороны, но с другой и рисковать вообще нечем. А для Камалы сейчас эти дебаты будут походом по минному полю. И мины там раскладывают трамписты заранее. Поэтому от того кто победит на этих дебатах будет зависеть очень серьезная дальнейшая траектория избирательной компании. А впереди еще времени есть и за это время может многое измениться", - отметил Саакян.