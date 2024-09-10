Политолог оценил, есть ли у Харрис шансы победить на дебатах с Трампом

Кандидат в президенты США Камала Харрис выстоит на дебатах с Дональдом Трампом, однако, вероятно, головокружительного успеха ожидать не стоит.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.
"Я думаю (Харрис - ред.) выстоит. Но головокружительного успеха ее на дебатах я, честно сказать, не жду. Мне кажется, завышенные ожидания по отношению к ней и заниженные ожидания сейчас относительно Трампа. Это будет играть против нее", - сказал Саакян.
По его словам, очевидно, что Трамп на первых дебатах с нынешним президентом США Джо Байденом продемонстрировал способность держать себя под контролем. Он не срывался на эмоции более, чем это было необходимо, и контролировал ситуацию.
"Наоборот, Байден даже иногда срывался. И им удалось продемонстрировать Трампа таким, каким его не ожидали увидеть и таким, каким его не могли спрогнозировать. То есть они способны удивлять", - добавил политолог.
По его мнению, у Трампа сейчас готовятся "расшатать" Харрис.
"А у Трампа сейчас как раз поле маневра очень широкое. Он уже все продемонстрировал. Ему и нечем удивлять с одной стороны, но с другой и рисковать вообще нечем. А для Камалы сейчас эти дебаты будут походом по минному полю. И мины там раскладывают трамписты заранее. Поэтому от того кто победит на этих дебатах будет зависеть очень серьезная дальнейшая траектория избирательной компании. А впереди еще времени есть и за это время может многое измениться", - отметил Саакян.
Напомним, сегодня, 10 сентября, в США пройдут дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
После недельных споров Харрис согласилась соблюдать правила июньских дебатов. Когда микрофон каждого кандидата будет выключен, пока говорит соперник.
Команда вице-президента настаивала на постоянно включенных микрофонах, что обычно характерно для президентских дебатов.
О том, как должны пройти дебаты и что готовят Трамп и Харрис, - в материале РБК-Украина.
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