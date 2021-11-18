Политолог объяснил, зачем Путин собирает войска возле границ Украины

Политолог объяснил, зачем президент России Владимира Путин собирает войска возле границ Украины. Не исключено, что это традиционная "игра мускулами".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".
Политолог Владимир Фесенко объяснил, что означает эта новая "путинская" тактика.
"Скорее всего, это все то же давление на Украину и на Запад, но в других формах. Путин хочет запугать Зеленского и вынудить его к уступкам. Давление происходит даже больше через провокацию энергетического кризиса, чем военным путем. А концентрацией войск возле украинских границ Путин давит и на Запад", - считает Фесенко.
Это способ вынудить западных лидеров выйти на переговоры с собой и навязать новые правила игры, добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада. Тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину, считает премьер Польши.