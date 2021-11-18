RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Політолог пояснив, навіщо Путін збирає війська біля кордонів України

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Політолог пояснив, навіщо президент Росії Володимира Путін збирає війська біля кордонів України. Не виключено, що це традиційна "гра м'язами".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що означає ця нова "путінська" тактика.

"Швидше за все, це все той же тиск на Україну і на Захід, але в інших формах. Путін хоче залякати Зеленського і змусити його до поступок. Тиск відбувається навіть більше через провокацію енергетичної кризи, ніж військовим шляхом. А концентрацією військ біля українських кордонів Путін тисне і на Захід", - вважає Фесенко.

Це спосіб змусити західних лідерів вийти на переговори з собою і нав'язати нові правила гри, додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін разом з Олександром Лукашенком працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу. Тим самим відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення в Україну, вважає прем'єр Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін