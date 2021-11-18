Політолог пояснив, навіщо Путін збирає війська біля кордонів України

Політолог пояснив, навіщо президент Росії Володимира Путін збирає війська біля кордонів України. Не виключено, що це традиційна "гра м'язами".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну ".

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що означає ця нова "путінська" тактика.

"Швидше за все, це все той же тиск на Україну і на Захід, але в інших формах. Путін хоче залякати Зеленського і змусити його до поступок. Тиск відбувається навіть більше через провокацію енергетичної кризи, ніж військовим шляхом. А концентрацією військ біля українських кордонів Путін тисне і на Захід", - вважає Фесенко.

Це спосіб змусити західних лідерів вийти на переговори з собою і нав'язати нові правила гри, додав він.