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Премьер Польши о миграционном кризисе: может отвлечь внимание от вторжения РФ в Украину

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Варшава, Четверг 18 ноября 2021 11:23
Премьер Польши о миграционном кризисе: может отвлечь внимание от вторжения РФ в Украину Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада. Тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Bild.

Он выразил надежду, что международное давление на Беларусь даст результат и число беженцев в соседней республике увеличиваться не будет - на данный момент более 20 тысяч мигрантов находятся на белорусской территории.

"Мы не знаем, чем еще они (Путин и Лукашенко, - ред.) занимаются. Не исключено, что пограничный кризис направлен на то, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине", - заявил Моравецкий.

По его словам, Беларусь использует мигрантов как оружие. А цель - Германия, Франция и Нидерланды.

"Таким образом, защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу", - подчеркнул премьер.

Он выразил надежду, что, несмотря на множество явных провокаций со стороны белорусских служб, они не пойдут "слишком далеко". Он отметил, что сейчас на восточной границе более 15 тысяч человек: солдаты, пограничники и полиция.

Напомним, глава Еврокомиссии и Зеленский обсудили ситуацию с мигрантами.

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