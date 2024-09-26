UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Політолог назвав два варіанти відповіді на вимоги спікера Джонсона звільнити Маркарову

Фото: Оксана Маркарова, посол України у США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Україні необхідно виконувати вимоги спікера Палати представників США Майка Джонсона звільнити посла Оксану Маркарову. Є два інші варіанти, як відреагувати на скандал.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Експерт зазначив, що у разі, якщо Україна вирішить звільнити Маркарову з посади посла у США, це буде слабкістю, оскільки країна має захищати своїх послів.

"Ми таким чином не тільки визнаємо провину Маркарова, але й визнаємо свою слабкість і визнаємо, що республіканці мають рацію", - уточнив Фесенко.

На його думку, зараз є два варіанти реакції на ситуацію з Маркаровою.

Перший варіант - налагодження контакту з республіканцями та демократами, які увійдуть до комісії для розслідування візиту української делегації на оборонний завод. Таким чином Україна доведе, що зацікавлена у розслідуванні, але так, щоб була можливість відповіді на будь-які закиди.

Другий варіант - конфлікт можна вирішити, але гіркий осад залишиться. Але і з такої ситуації можна знайти вихід.

Фесенко нагадав, що під час того, як Андрій Мельник обіймав посаду посла України у Німеччині, за його участі були неприємні ситуації. Його вирішили призначити на нову посаду, але не як покарання, а просто тому, що у нього закінчився термін перебування в країні.

"У Маркарової теж спливає термін перебування в США. Вона може ще залишатися, але після виборів у США буде можливість змінити посла. Це буде спосіб вирішити цю ситуацію", - додав він.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому зажадав звільнити українського посла в США Оксану Маркарову.

За словами Джонсона, Маркарова на цьому тижні "організувала відвідування американського промислового підприємства", на яке "навмисно не запросили жодного республіканця".

Йдеться про відвідання українською делегацією заводу з виробництва боєприпасів у Пенсільванії. Там з президентом Володимиром Зеленським зустрівся губернатор-демократ Джош Шапіро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиОксана МаркароваКонгресс СШАРеспубліканська партія США