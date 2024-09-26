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Политолог назвал два варианта ответа на требования спикера Джонсона уволить Маркарову

Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украине необходимо выполнять требования спикера Палаты представителей США Майка Джонсона уволить посла Оксану Маркарову. Есть два других варианта, как отреагировать на скандал.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт отметил, что в случае, если Украина решит уволить Маркарову с должности посла в США, это будет слабостью, поскольку страна должна защищать своих послов. 

"Мы таким образом не только признаем вину Маркаровой, но и признаем свою слабость и признаем, что республиканцы правы", - уточнил Фесенко. 

По его мнению, сейчас есть два варианта реакции на ситуацию с Маркаровой. 

Первый вариант - налаживание контакта с республиканцами и демократами, которые войдут в комиссию для расследования визита украинской делегации на оборонный завод. Таким образом Украина доведет, что заинтересована в расследовании, но так, чтобы была возможность ответа на любые упреки.

Второй вариант - конфликт можно разрешить, но горький осадок останется. Но и из такой ситуации можно найти выход. 

Фесенко напомнил, что во время того, как Андрей Мельник занимал должность посла Украины в Германии, с его участием были неприятные ситуации. Его решили назначить на новую должность, но не в качестве наказания, а просто потому, что у него закончился срок пребывания в стране.

"У Маркаровой тоже истекает срок пребывания в США. Она может еще оставаться, но после выборов в США будет возможность сменить посла. Это будет способ разрешить эту ситуацию", - добавил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал уволить украинского посла в США Оксану Маркарову.

По словам Джонсона, Маркарова на этой неделе "организовала посещение американского промышленного предприятия”, на которое “намеренно не пригласили ни одного республиканца".

Речь идет о посещении украинской делегацией завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. Там с президентом Владимиром Зеленским встретился губернатор-демократ Джош Шапиро.

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