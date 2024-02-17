Політики ставлять "галочку", але цього мало. Кулеба розповів про проблему з постачанням снарядів

"Перше - кількість і сталість, стабільність постачання. Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту - президент, військові радники, військовослужбовці пишуть з фронту - погана ситуація, потрібні боєприпаси", - сказав глава МЗС.

Друга проблема, як зазначив Кулеба, має специфічний характер.

"Бачте, коли ухвалюється рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюється політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступну партію... Але річ у тім, що всі ці гаубиці і гармати калібру 155 мм були створені для конкретних типів снарядів цього калібру, які були вироблені в конкретній країні", - заявив він.

Як пояснив глава МЗС, не можна використовувати один і той самий снаряд на всіх гарматах 155 калібру.

"Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цього постачання, а на місцях виникає величезна технічна проблема", - додав Кулеба.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року в ЄС домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки цей план не виконано.

Однак, як пообіцяв глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до кінця року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від європейських країн.

Водночас, за словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Крім того, виступаючи у Мюнхені, чеський президент Петр Фіала заявив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів, які вже найближчими тижнями можуть бути відправлені в Україну.

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