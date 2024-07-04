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Не політика: у Залужного розповіли про його плани після воєнної кар'єри

Фото: Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не хоче займатися політикою, хоч є багато охочих затягнути його у свою команду.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

Низка проведених останнім часом опитувань показують, що екс-головком Валерій Залужний і його гіпотетична політсила є серйозними конкурентами для президента Володимира Зеленського та "Слуги народу".

З даних цих соцдосліджень, якими поділилися з РБК-Україна представники різних політичних партій, випливає, що у другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Залужний. А їхні партії, згідно з цими ж опитуваннями, можуть поборотися за першість у Верховній Раді.

Залужний досі не висловився щодо своєї участі чи неучасті в майбутніх виборах. У його оточенні вважають, що хоча багато хто хоче затягнути його у свою команду, він не захоплюється політикою і не планує цим займатися.

За інформацією РБК-Україна, Залужний досі чекає завершення всіх бюрократичних процедур перед відправленням на посаді посла до Великої Британії.

Призначення Залужного послом у Британії

9 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби. Того ж дня стало відомо, що Залужного призначено послом у Британії.

До цього, у лютому, Зеленський надав Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

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Валерій Залужний