Не політика: у Залужного розповіли про його плани після воєнної кар'єри

Низка проведених останнім часом опитувань показують, що екс-головком Валерій Залужний і його гіпотетична політсила є серйозними конкурентами для президента Володимира Зеленського та "Слуги народу".

З даних цих соцдосліджень, якими поділилися з РБК-Україна представники різних політичних партій, випливає, що у другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Залужний. А їхні партії, згідно з цими ж опитуваннями, можуть поборотися за першість у Верховній Раді.

Залужний досі не висловився щодо своєї участі чи неучасті в майбутніх виборах. У його оточенні вважають, що хоча багато хто хоче затягнути його у свою команду, він не захоплюється політикою і не планує цим займатися.

За інформацією РБК-Україна, Залужний досі чекає завершення всіх бюрократичних процедур перед відправленням на посаді посла до Великої Британії.