Не политика: у Залужного рассказали о его планах после военной карьеры

Ряд проведенных в последнее время опросов показывают, что экс-главком Валерий Залужный и его гипотетическая политсила являются серьезными конкурентами для президента Владимира Зеленского и "Слуги народа".

Из данных этих социсследований, которыми поделились с РБК-Украина представители разных политических партий, следует, что во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Залужный. А их партии, согласно этим же опросам, могут побороться за первенство в Верховной Раде.

Залужный до сих пор не высказался о своем участии или неучастии в будущих выборах. В его окружении считают, что хотя многие хотят затащить его в свою команду, он не увлекается политикой и не планирует этим заниматься.

По информации РБК-Украина, Залужный до сих пор ждет завершения всех бюрократических процедур перед отправкой в должности посла в Великобританию.