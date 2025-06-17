"Політика – це катання на лижах": Усик пояснив, чому не хоче бути як Трамп

Що Усик просить у Бога

Репортер нагадав українському чемпіону репліку тренера Дюбуа – Дона Чарльза, який натякаючи на буцімто нечесну перемогу українця в першому поєдинку, іронічно запитав: "Якому Богу молиться Усик?". Українець відповів так.

"Мій Бог говорить: через ім'я моє ти будеш страждати, але тримайся. Я постійно прошу в нього терпіння, сили, чистого розуму і серця. Я просто йду далі", - відповів Усик.

Чемпіон також наголосив, що намагається не злитися на людей і прощати їм, аби йому самому було прощено. Усик додав, що щодня просить мудрості – не ображати інших і не розчаровувати їх.

"Не розумію, що там відбувається"

Усик також заявив, що попри велику популярність і часті чутки – у політику не збирається. Тому на запитання: "чи хоче він бути як Трамп?" – відповів іронічно.

"Ні, політика мені нецікава. Я не розумію, що там відбувається. У боксі все просто – два джентльмени, яким подобається битися. А політика – це як катання на лижах. Я не люблю цього", - зізнався Усик.

"Fiat – це не моє"

На тлі різноманітних чуток, про наміри Усика завершити кар'єру незвичним чином, журналіст запитав, чи можливий бій на голих кулаках за участю Олександра.

"Бокс – це Rolls-Royce. А бої на голих кулаках – це, може, Fiat. Це не моє", – віджартувався Усик.