"Політика – це катання на лижах": Усик пояснив, чому не хоче бути як Трамп

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик поділився, чого просить у Бога та відповів, чи варто чекати його в політиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Boxing King Media.
Репортер нагадав українському чемпіону репліку тренера Дюбуа – Дона Чарльза, який натякаючи на буцімто нечесну перемогу українця в першому поєдинку, іронічно запитав: "Якому Богу молиться Усик?". Українець відповів так.
"Мій Бог говорить: через ім'я моє ти будеш страждати, але тримайся. Я постійно прошу в нього терпіння, сили, чистого розуму і серця. Я просто йду далі", - відповів Усик.
Чемпіон також наголосив, що намагається не злитися на людей і прощати їм, аби йому самому було прощено. Усик додав, що щодня просить мудрості – не ображати інших і не розчаровувати їх.
Усик також заявив, що попри велику популярність і часті чутки – у політику не збирається. Тому на запитання: "чи хоче він бути як Трамп?" – відповів іронічно.
"Ні, політика мені нецікава. Я не розумію, що там відбувається. У боксі все просто – два джентльмени, яким подобається битися. А політика – це як катання на лижах. Я не люблю цього", - зізнався Усик.
На тлі різноманітних чуток, про наміри Усика завершити кар'єру незвичним чином, журналіст запитав, чи можливий бій на голих кулаках за участю Олександра.
"Бокс – це Rolls-Royce. А бої на голих кулаках – це, може, Fiat. Це не моє", – віджартувався Усик.
Нагадаємо, що зараз український чемпіон за версіями WBA, WBC та WBO готується до бою-реваншу з чемпіоном IBF – британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Раніше важковаговик, який "розносив" Дюбуа, дав прогноз на його бій з Усиком.
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