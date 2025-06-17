"Политика - это катание на лыжах": Усик объяснил, почему не хочет быть как Трамп

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик поделился, чего просит у Бога и ответил, стоит ли ждать его в политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Boxing King Media .

Что Усик просит у Бога

Репортер напомнил украинскому чемпиону реплику тренера Дюбуа - Дона Чарльза, который намекая на якобы нечестную победу украинца в первом поединке, иронично спросил: "Какому Богу молится Усик?". Украинец ответил так.

"Мой Бог говорит: из-за имени моего ты будешь страдать, но держись. Я постоянно прошу у него терпения, силы, чистого ума и сердца. Я просто иду дальше", - ответил Усик.

Чемпион также отметил, что старается не злиться на людей и прощать им, чтобы ему самому было прощено. Усик добавил, что ежедневно просит мудрости - не обижать других и не разочаровывать их.

"Не понимаю, что там происходит"

Усик также заявил, что несмотря на большую популярность и частые слухи - в политику не собирается. Поэтому на вопрос: "хочет ли он быть как Трамп?" - ответил иронично.

"Нет, политика мне неинтересна. Я не понимаю, что там происходит. В боксе все просто - два джентльмена, которым нравится драться. А политика - это как катание на лыжах. Я не люблю этого", - признался Усик.

"Fiat - это не мое"

На фоне разнообразных слухов, о намерениях Усика завершить карьеру необычным образом, журналист спросил, возможен ли бой на голых кулаках с участием Александра.

"Бокс - это Rolls-Royce. А бои на голых кулаках - это, может, Fiat. Это не мое", - отшутился Усик.