"Политика - это катание на лыжах": Усик объяснил, почему не хочет быть как Трамп
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик поделился, чего просит у Бога и ответил, стоит ли ждать его в политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Boxing King Media.
Что Усик просит у Бога
Репортер напомнил украинскому чемпиону реплику тренера Дюбуа - Дона Чарльза, который намекая на якобы нечестную победу украинца в первом поединке, иронично спросил: "Какому Богу молится Усик?". Украинец ответил так.
"Мой Бог говорит: из-за имени моего ты будешь страдать, но держись. Я постоянно прошу у него терпения, силы, чистого ума и сердца. Я просто иду дальше", - ответил Усик.
Чемпион также отметил, что старается не злиться на людей и прощать им, чтобы ему самому было прощено. Усик добавил, что ежедневно просит мудрости - не обижать других и не разочаровывать их.
"Не понимаю, что там происходит"
Усик также заявил, что несмотря на большую популярность и частые слухи - в политику не собирается. Поэтому на вопрос: "хочет ли он быть как Трамп?" - ответил иронично.
"Нет, политика мне неинтересна. Я не понимаю, что там происходит. В боксе все просто - два джентльмена, которым нравится драться. А политика - это как катание на лыжах. Я не люблю этого", - признался Усик.
"Fiat - это не мое"
На фоне разнообразных слухов, о намерениях Усика завершить карьеру необычным образом, журналист спросил, возможен ли бой на голых кулаках с участием Александра.
"Бокс - это Rolls-Royce. А бои на голых кулаках - это, может, Fiat. Это не мое", - отшутился Усик.
Напомним, что сейчас украинский чемпион по версиям WBA, WBC и WBO готовится к бою-реваншу с чемпионом IBF - британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее тяжеловес, который "разносил" Дюбуа, дал прогноз на его бой с Усиком.
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