Політика Трампа щодо України створила небачену раніше ситуацію в США

Соціологічне опитування засвідчило, що в Сполучених Штатах більшість виборців підтримують Україну і майже ніхто не симпатизує Росії. Натомість, виборці вважають політику Трампа або проросійською, або нейтральною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними останнього національного соцопитування телеканалу, з двох конфліктуючих сторін, 61% симпатизують Україні та лише 2% Росії. Решта не віддають прихильності до жодної зі сторін.

Водночас, 49% опитаних американців назвали Дональда Трампа симпатиком Росії, а ще 40% вважають позицію президента нейтральною. Прихильність Трампа до України визнали лише 8% американців.

Опитування проводив соціолог Джефф Горвітт. За його словами, він не пам'ятає в історії ситуації, коли б симпатії американців до певної країни та громадська думка про дії президента США щодо цієї країни, настільки б відрізнялися.

Водночас, зазначає телеканал, певною мірою розкол обумовлений розподілом американського суспільства за партійними уподобаннями.

Так, Україну підтримують 88% прихильників Демократичної партії, а 57% республіканців не підтримують жодну сторону.