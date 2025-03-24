Політика Трампа може різко збільшити кількість ядерних держав, - FT

Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), кількість офіційних держав, що володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією, Китаєм, Францією і Великою Британією - п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН.

Індія, Ізраїль і Пакистан, які ніколи не підписували пакт, також розробили ядерну зброю, як і Північна Корея - єдина країна, що покинула ДНЯЗ.

Аналітики побоюються, що якщо ДНЯЗ завалиться, почасти через відкликання гарантій США, світ може наблизитися до 15-25 ядерних держав, з великим ризиком катастрофічної атомної війни.

Поворот президента США Дональда в бік Москви і його різка зневага до НАТО спонукали старих союзників - від Берліна і Варшави до Сеула і Токіо - замислитися про те, що, здавалося б, немислимо: як підготуватися до можливої відмови ядерного щита США.

"Розхитування консенсусу великих держав щодо питання нерозповсюдження - реальність", - сказав Анкіт Панда з аналітичного центру Фонду Карнегі та автор книги "Новий ядерний вік". "Феномен Трампа став потужним каталізатором для голосів у державах-союзниках США, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх власних руках - це фундаментальне вирішення проблеми, спричиненої ненадійністю Америки".