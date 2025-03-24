Политика Трампа может резко увеличить число ядерных держав, - FT

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), число официальных государств, обладающих ядерным оружием, ограничено США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией - пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Индия, Израиль и Пакистан, которые никогда не подписывали пакт, также разработали ядерное оружие, как и Северная Корея - единственная страна, покинувшая ДНЯО.

Аналитики опасаются, что если ДНЯО рухнет, отчасти из-за отзыва гарантий США, мир может приблизиться к 15-25 ядерным государствам, с большим риском катастрофической атомной войны.

Поворот президента США Дональда в сторону Москвы и его резкое пренебрежение к НАТО побудили старых союзников - от Берлина и Варшавы до Сеула и Токио - задуматься о том, что, казалось бы, немыслимо: как подготовиться к возможному отказу ядерного щита США.

"Расшатывание консенсуса великих держав по вопросу нераспространения - реальность", - сказал Анкит Панда из аналитического центра Фонда Карнеги и автор книги "Новый ядерный век". "Феномен Трампа стал мощным катализатором для голосов в государствах - союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их собственных руках - это фундаментальное решение проблемы, вызванной ненадежностью Америки".