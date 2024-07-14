Політика НАТО незмінна. Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - сказав Столтенберг.

Проте, відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив він.