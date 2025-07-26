Політик від німецької AfD таємно воював на боці України, його погрожують виключити з партії

Що відомо про партію AfD

AfD – праворадикальна партія, створена у 2013 році. Політична сила стала відомою через жорстку антиіммігрантську позицію, євроскептицизм і націоналістичні заяви.

З 2022 року ця партія зайняла відкрито проросійську позицію, через що отримала "поважний" статус "друзів Путіна". У 2025 році AfD здобула понад 20% голосів на парламентських виборах у лютому, та стала другою силою в Бундестазі – до моменту, поки ХДС/ХСС та СДПН не уклали угоду про коаліцію.

Федеральне відомство із захисту Конституції повідомило, що партію AfD визнали екстремістською організацією. Статус надали "Альтернативі" через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел.

Це дозволяє державі вести за партією спостереження, а також може відкрити шлях до її заборони. У партії це назвали політичним переслідуванням, а за "Альтернативу" спробували вступитися Сполучені Штати.

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