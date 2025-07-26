Политик от немецкой AfD тайно воевал на стороне Украины, ему грозит исключение из партии

Что известно о партии AfD

AfD - праворадикальная партия, созданная в 2013 году. Политическая сила стала известной из-за жесткой антииммигрантской позиции, евроскептицизма и националистических заявлений.

С 2022 года эта партия заняла открыто пророссийскую позицию, из-за чего получила "уважаемый" статус "друзей Путина". В 2025 году AfD получила более 20% голосов на парламентских выборах в феврале, и стала второй силой в Бундестаге - до момента, пока ХДС/ХСС и СДПГ не заключили соглашение о коалиции.

Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию AfD признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.

Это позволяет государству вести за партией наблюдение, а также может открыть путь к ее запрету. В партии это назвали политическим преследованием, а за "Альтернативу" попытались вступиться Соединенные Штаты.

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