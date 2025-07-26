Політик від німецької AfD таємно воював на боці України, його погрожують виключити з партії

Політик від проросійської партії AfD таємно воював добровольцем на боці України проти Росії. За службу у ЗСУ його можуть виключити з партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Виступаючи в лавах української армії та публічно коментуючи свою участь у бойових діях, відповідач серйозно порушив принципи й порядок партії, завдавши їй значної шкоди", - йдеться в заяві регіонального керівництва AfD.

У партії його звинувачують у "надзвичайно шкідливій для партії поведінці", адже з березня по червень цього року він служив добровольцем в українській армії.

Як повідомляє видання, 22-річний заступник голови районного відділення партії ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в місті Вупперталь Тім Шрамм добровільно воював на боці України.

Що відомо про партію AfD

AfD – праворадикальна партія, створена у 2013 році. Політична сила стала відомою через жорстку антиіммігрантську позицію, євроскептицизм і націоналістичні заяви.

З 2022 року ця партія зайняла відкрито проросійську позицію, через що отримала "поважний" статус "друзів Путіна". У 2025 році AfD здобула понад 20% голосів на парламентських виборах у лютому, та стала другою силою в Бундестазі – до моменту, поки ХДС/ХСС та СДПН не уклали угоду про коаліцію.

Федеральне відомство із захисту Конституції повідомило, що партію AfD визнали екстремістською організацією. Статус надали "Альтернативі" через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел.

Це дозволяє державі вести за партією спостереження, а також може відкрити шлях до її заборони. У партії це назвали політичним переслідуванням, а за "Альтернативу" спробували вступитися Сполучені Штати.

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