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Политик от немецкой AfD тайно воевал на стороне Украины, ему грозит исключение из партии

Суббота 26 июля 2025 15:18
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Политик от немецкой AfD тайно воевал на стороне Украины, ему грозит исключение из партии Фото: политик от немецкой AfD тайно воевал на стороне Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Политик от пророссийской партии AfD тайно воевал добровольцем на стороне Украины против России. За службу в ВСУ его могут исключить из партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как сообщает издание, 22-летний заместитель председателя районного отделения партии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в городе Вупперталь Тим Шрамм добровольно воевал на стороне Украины.

В партии его обвиняют в "чрезвычайно вредном для партии поведении", ведь с марта по июнь этого года он служил добровольцем в украинской армии.

"Выступая в рядах украинской армии и публично комментируя свое участие в боевых действиях, ответчик серьезно нарушил принципы и порядок партии, нанеся ей значительный ущерб", - говорится в заявлении регионального руководства AfD.

Что известно о партии AfD

AfD - праворадикальная партия, созданная в 2013 году. Политическая сила стала известной из-за жесткой антииммигрантской позиции, евроскептицизма и националистических заявлений.

С 2022 года эта партия заняла открыто пророссийскую позицию, из-за чего получила "уважаемый" статус "друзей Путина". В 2025 году AfD получила более 20% голосов на парламентских выборах в феврале, и стала второй силой в Бундестаге - до момента, пока ХДС/ХСС и СДПГ не заключили соглашение о коалиции.

Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию AfD признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.

Это позволяет государству вести за партией наблюдение, а также может открыть путь к ее запрету. В партии это назвали политическим преследованием, а за "Альтернативу" попытались вступиться Соединенные Штаты.

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