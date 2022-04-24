Политик руководящей партии Германии заявил о сомнении относительно преступлений России в Украине

Гайзель заявил о сомнении в том, что Россия пытается уничтожить украинцев"как хотел бы заставить нас верить пан Мельник". Также он отметил, что якобы нельзя верить риторике жертвы войне.

Несмотря на то, что Украину покинули 5 млн гражданских, бывший мэр Дюссельдорфа также сомневается и в масштабах разрушения.

"Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасны. Но не всегда ли это один и тот же мотив?",- заявил

В частности, 410 убитых гражданских в Буче, по его мнению, недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не обесценивает военные преступления в Сребренице, Ми Лаи и Бабьем яру, и, возможно, ночное бомбардировки в Дрездене, которая унесла жизни 30 000 человек?"- отмечает политик.

Заявление политика уже вызвало реакцию среди его коллег. Политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц раскритиковал его слова и отметил, что его слова не соответствуют статусу бывшего мэра Дюссельдорфа.