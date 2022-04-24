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Политик руководящей партии Германии заявил о сомнении относительно преступлений России в Украине

Фото: член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель отреагировал на критику посла Украины в Германии Андрея Мельника относительно позиции страны. Поставил под сомнение зверства России на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Der Westen.

Гайзель заявил о сомнении в том, что Россия пытается уничтожить украинцев"как хотел бы заставить нас верить пан Мельник". Также он отметил, что якобы нельзя верить риторике жертвы войне.

Несмотря на то, что Украину покинули 5 млн гражданских, бывший мэр Дюссельдорфа также сомневается и в масштабах разрушения.

"Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасны. Но не всегда ли это один и тот же мотив?",- заявил

В частности, 410 убитых гражданских в Буче, по его мнению, недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не обесценивает военные преступления в Сребренице, Ми Лаи и Бабьем яру, и, возможно, ночное бомбардировки в Дрездене, которая унесла жизни 30 000 человек?"- отмечает политик.

Заявление политика уже вызвало реакцию среди его коллег. Политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц раскритиковал его слова и отметил, что его слова не соответствуют статусу бывшего мэра Дюссельдорфа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Мельник раскритиковало правительство ФРГ из-за ее позиции во время войны России против Украины.

Война России против Украины длится шестьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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