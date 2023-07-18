Politico розповіло, що може потрапити під новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі

Які обмеження можуть застосувати

Зазначається, що пакет включатиме обмеження на бойову техніку, зокрема на авіаційні частини.

Конкретні пункти відображатимуть санкції проти Росії - спробу припинити військові поставки, які незаконно переправляють через Білорусь до Росії.

"Нові санкції щодо Білорусі розглядаються як сходинка до ширшої і глобальнішої угоди з покарання Білорусі", - пише Politico.

Проблеми з узгодженням санкцій проти Білорусі

Переговори відокремлені від іншої дискусії про те, як повністю узгодити білоруські санкції з санкціями проти РФ.

Ці переговори зайшли в глухий кут через прагнення вивести білоруські добрива з-під санкцій ЄС. Більшість країн ЄС виступають за, але Литва була категорично проти.

Вона стверджує, виключення дасть самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку рятувальний круг і мало що зробить для вирішення проблеми продовольчої безпеки.

До чого тут угода ЄС із країнами Африки та Карибського басейну

Посли ЄС змогли схвалити нові санкції проти Білорусі після того, як пов'язали це питання з іншою тривалою угодою зі зміцнення відносин ЄС із 79 країнами Африки та Карибського басейну.

Продовження цього пакту залишилося в підвішеному стані після того, як Польща заблокувала угоду. Але, пов'язавши ці дві переговори разом, іспанське головування в ЄС змогло залучити східний фланг Євросоюзу до участі і домогтися підписання обох угод.

Відтак дипломати очікують, що Європейська комісія надішле дипломатам ЄС текст санкцій уже в середу. Після цього пакет буде передано заступникам послів ЄС, які, як очікується, схвалять угоду на зустрічі наступного тижня.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає вводити нові санкції проти Білорусі. За даними журналістів, деякі західноєвропейські країни хотіли зняти вже введені обмеження, зокрема, які стосуються калійних добрив.

Але сьогодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Європейський союз запровадить нові санкції проти Білорусі. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Тим часом видання DW повідомляє, що Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Білорусі до третьої річниці президентських виборів за порушення прав людини.