Politico розповіло, як авіація НАТО відслідковує військові кораблі Росії

Літак ВМС Франції провів спостереження над Балтійським морем. Екіпаж відтежував російські судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, це справді був російський військовий корабель - фрегат класу "Неустрашимый", що повертався із Середземного моря.
Нагадаємо, що на початку цього року росіяни ракетою "випадково" потопили корабель в Балтійському морі.
Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і Російський траулер "Капітан Лобанов" пішов на дно.
Водночас відомо, що з початку 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.
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