Politico розповіло, як авіація НАТО відслідковує військові кораблі Росії

Присутність Росії в Балтиці

Нагадаємо, що на початку цього року росіяни ракетою "випадково" потопили корабель в Балтійському морі.

Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і Російський траулер "Капітан Лобанов" пішов на дно.

Водночас відомо, що з початку 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.

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