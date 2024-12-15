UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Politico розповіло, як авіація НАТО відслідковує військові кораблі Росії

Фото: літак ВМС Франції відстежував російські судна (flickr.com/71068385@N02)
Автор: Каріна Левицька

Літак ВМС Франції провів спостереження над Балтійським морем. Екіпаж відтежував російські судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, це справді був російський військовий корабель - фрегат класу "Неустрашимый", що повертався із Середземного моря.

Присутність Росії в Балтиці

Нагадаємо, що на початку цього року росіяни ракетою "випадково" потопили корабель в Балтійському морі.

Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і Російський траулер "Капітан Лобанов" пішов на дно.

Водночас відомо, що з початку 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБалтика