Politico рассказало, как авиация НАТО отслеживает военные корабли России

Самолет ВМС Франции провел наблюдение над Балтийским морем. Экипаж отслеживал российские суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, это действительно был российский военный корабль - фрегат класса "Неустрашимый", возвращавшийся из Средиземного моря.
Напомним, что в начале этого года россияне ракетой "случайно" потопили корабль в Балтийском море.
Из-за ошибочного удара на судне произошел пожар, и российский траулер "Капитан Лобанов" пошел ко дну.
В то же время известно, что с начала 2024 года частота использования военной авиации НАТО для перехвата российских самолетов, которые приближаются к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, увеличилась на 20-25%.
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