Politico рассказало, как авиация НАТО отслеживает военные корабли России

Присутствие России в Балтике

Напомним, что в начале этого года россияне ракетой "случайно" потопили корабль в Балтийском море.

Из-за ошибочного удара на судне произошел пожар, и российский траулер "Капитан Лобанов" пошел ко дну.

В то же время известно, что с начала 2024 года частота использования военной авиации НАТО для перехвата российских самолетов, которые приближаются к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, увеличилась на 20-25%.

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