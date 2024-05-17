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Літаки НАТО збільшили частоту вильотів для перехоплення авіації РФ над Балтикою на 20%, - Reuters

НАТО, П'ятниця 17 травня 2024 09:04
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Літаки НАТО збільшили частоту вильотів для перехоплення авіації РФ над Балтикою на 20%, - Reuters Фото: перехоплення авіації РФ над Балтикою (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

З 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначають у видані, їх співрозмовник з Альянсу відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО.

Втім за даними Альянсу, отриманими наприкінці 2023 року, винищувачі сил НАТО понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ. Водночас відомо, що більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем.

Натомість співрозмовник повідомив, що в НАТО помітили зміни у складі літаків РФ, помічених поблизу території Альянсу. Зараз західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників. Частіше це літаки спостереження або транспортна авіація.

У повідомленні йдеться про те, що російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.

Російська присутність на Балтиці

Варто зауважити, що лідери країн Балтики ще у 2009 році почали масово заявляти про активні прояви агресії РФ. Тоді мова йшла про кібератаки, масову пропаганду та інформаційну війну.

Відтоді ситуація стала ще напруженішою, адже РФ почала робити систематичні прольоти різними видами авіації над країнами Балтії та ескалувати конфлікт різноманітними скандальними заявами антизахідного характеру.

Нагадаємо, що напередодні російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, розглядався для перекидання в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.

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