Politico розкрило подробиці "Білої книги" ЄС з оборони, яка включає підтримку України

Видання ознайомилося з подробицями так званої "Білої книги" з оборони. Документ підготували комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс та головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Проєкт ще може змінюватися до того, як його опублікують.

Важливими елементами нової політики ЄС є сприяння виробництву зброї всередині блоку і "компаніям-однодумцям з третіх країн", заохочення спільних закупівель озброєнь, спрощене фінансування оборонних проєктів, зосередження на ключових сферах, скорочення бюрократичних бар'єрів для оборонних інвестицій.

"Росія є екзистенційною загрозою для Євросоюзу, і з огляду на її минулий досвід вторгнення в сусідні країни та нинішню експансіоністську політику, необхідність стримування від російської збройної агресії залишиться навіть після укладення справедливої та довготривалої мирної угоди з Україною", - йдеться у проєкті.

У документі також не раз згадується фактор зміни політики США щодо України, Європи та НАТО. Наголошується, що Європа не може прийняти гарантії безпеки США.

"Європа не може сприймати американські гарантії безпеки як належне і повинна суттєво збільшити свій внесок у збереження НАТО", - зазначається у плані і наголошується, що НАТО залишається наріжним каменем колективної оборони в Європі.

У документі також підкреслюється необхідність "спільних закупівель" і надання країнам фінансової потужності для укладення вигідних угод. Європейська комісія "могла б також діяти як центральний закупівельний орган від їхнього імені". У "Білій книзі" названо сім ключових сфер для пріоритетних інвестицій:

протиповітряна і протиракетна оборона;

артилерійські системи;

боєприпаси та ракети;

безпілотники та системи протидії безпілотникам;

військова мобільність;

штучний інтелект, квантова, кібернетична та електронна війна;

стратегічні засоби, бойові можливості і захист критичної інфраструктури.

Початкові кроки передбачають, що країни ЄС повинні схвалити запропоноване послаблення фіскальних правил, що полегшить збільшення оборонних витрат; домовитись про спільне фінансування 35% оборонних витрат; схвалити європейську програму оборонної промисловості на 1,5 млрд євро; домовитись з НАТО про критично важливі сфери спроможностей і можливостей.

У документі вказано кроки для підтримки Україні, серед яких надання 1,5 млн артилерійських снарядів, систем ППО, продовження навчань українських військ, замовлення в українській оборонній промисловості, тісніше залучення України до схем військового фінансування ЄС і розширення коридорів військової мобільності блоку, що охоплюють Україну.