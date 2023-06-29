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Politico повідомило, коли можуть оформити рішення про продовження повноважень Столтенберга

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Єнс Столтенберг залишиться главою НАТО ще на рік, його повноваження продовжать і оформлять наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представник США розповів, що продовження повноважень генерального секретаря НАТО є вирішеною справою.

Politico повідомляє, що високопоставлений дипломат із Західної Європи сказав, що це буде оформлено наступного тижня.

"Високопоставлений дипломат зі Східної Європи і високопоставлений представник НАТО також підтвердили, що всередині альянсу існує консенсус щодо продовження його повноважень". - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рішення залишити Столтенберга на посаді очікується саме напередодні великого саміту НАТО у Вільнюсі. Це вважається одним із найважливіших зібрань альянсу за останні роки на тлі війни Росії проти України.

Скільки років Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду глави НАТО з 2014 року, і його мандат уже неодноразово подовжували.

Важливу роль у цьому рішенні зіграло вторгнення Росії в Україну, оскільки низка країн вважали за краще підтримати досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою, у політично складний для альянсу час.

Претенденти на пост глави НАТО

Столтенберга неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись генсеком НАТО, проте йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.

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НАТОЄнс Столтенберг