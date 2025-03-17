Politico писало, що Україна може послабити санкції проти РФ: у ЦПД заявили про маніпуляції

Як зазначають у ЦПД, вони верифікували інформацію в уповноваженого президента України з питань санкцій Владислава Власюка щодо його слів про санкції у відношенні Росії. За його словами, насправді станом на сьогодні Україна не підтримує зняття санкцій з Росії.

"На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст. Санкції мають чітку мету - якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про скасування зарано: спершу кроки від Росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції - ключовий важіль тиску", - заявив Власюк.

Що передувало

Сьогодні видання Politico, з посиланням на Власюка писало, що Україна нібито готова розглянути можливість послаблення санкцій проти Росії в разі укладення мирної угоди. Однак за його словами, санкції повинні залишатися важелем для примушення Росії до реальних кроків для припинення війни.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення низка країн запровадили санкції проти Росії, які були спрямовані на ізоляцію РФ та послаблення її економічного та військового потенціалу.

Нещодавно ми писали про те, що в ЄС вже працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Міністри закордонних справ обговорили посилання військової допомоги для України.